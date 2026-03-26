英明６―３東北（２回戦＝２６日）英明（香川）が春夏通じて初の準々決勝進出を決めた。追いつかれた直後の四回、前田と池田の連続適時打で２点を勝ち越すと、六回には松原の２点二塁打などで３点を挙げて突き放した。先発した背番号「４」の松本倫が３失点で完投。東北（宮城）は七、八回に１点ずつ返したが、及ばなかった。