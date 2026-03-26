HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、総合1位のJAYLA（大城莉瑛羅・19歳）が難曲に苦戦した。【映像】スタイル抜群の総合1位の練習生（脱落した瞬間も）3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。JAYLAが所属するCチームは、KATSEYEの「Debut」を披露する。「まだ殻を破れていないわ」コーチから指摘安定したダンスと歌の実力で、2次審査で