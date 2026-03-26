「選抜高校野球・２回戦、英明６−３東北」（２６日、甲子園球場）東北は追い上げが及ばず、２００４年大会以来、２２年ぶりの８強入りはならなかった。先発の泉が三回途中を２安打１失点。２番手の石崎が２失点、次の金沢が３失点と、六回までに計６点を奪われ相手の攻撃を食い止められなかった。打線は八回に松本が大会第６号となる左越えソロ。相手を上回る９安打を放ったが及ばなかった。