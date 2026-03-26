将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局2日目が26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、午後0時30分から昼食休憩に入っている。ここまでの進行について、立会人の桐山清澄九段（78）に話を聞いた。形勢は藤井有利。永瀬としては馬との交換で得た飛車をうまく使いたいところだが、受け切られる筋も見え