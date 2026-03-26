脱落が決まった候補生たちを想い、スタジオキャストたちは切ない表情を見せた。【映像】MOKAが推していた練習生3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。特にILLITMOKAは、脱落したHONOKA.K（黒川穂香・20）やRIRAらを念頭に「私はRIRAちゃんとかHONOKAちゃんとか応援してたので、ちょっと悲しいんですけど」と辛そうな表情を浮かべ「でもAOIちゃんも好きだったので、今後がすごく期待」とコメントした。