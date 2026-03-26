「選抜高校野球・２回戦、英明６−３東北」（２６日、甲子園球場）英明が快勝し、春夏通じ甲子園初の８強入りを果たした。初回に１点を先制すると、１−１の四回に２点を勝ち越し。１死一、二塁から前田、池田が連続左前タイムリーを放った。六回には太田の右犠飛た松原の右翼線２点二塁打で３点を加えた。先発の背番号４、松本倫が９安打３失点で完投した。