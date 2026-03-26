第９８回選抜高校野球大会第８日（２６日）第１試合は山梨学院（山梨）が大垣日大（岐阜）に３―１で逆転勝利。大黒柱の菰田陽生（３年）が不在の中、副主将の石井陽昇（３年）が勝ち越しの一打で試合を決めた。１ー１で迎えた７回、二死満塁から初球を振り抜いた打球は二塁の頭上を抜ける中前適時打となり、２点をもぎ取った。「前のバッターが繋いでくれたので、自分も後ろにいい形で繋げればいいなと思って打席に立ちました