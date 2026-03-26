【「ソニックレーシング クロスワールド」DLC第4弾】 3月26日 配信予定 価格：660円 結論から言ってしまうと、「ここまでやるのか」という驚きの連続だった。原作のキャラクターが登場するのはもちろん、原作愛しか感じないコース、そしてテンションが上がる原曲――、ロックマンに対する溢れんばかりの愛が感じられた。それが「ソニックレー