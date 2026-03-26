Photo: amito この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2020年3月、「あなたのiPadがトラックパッド対応になる｢iPadOS 13.4｣がリリース！」を掲載しました。iPad用キーボード付きケースがあっても、移動やクリック（タップ）のために画面を触らなければいけな