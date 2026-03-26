お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが２６日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。子役時代の驚きの写真を公開した。金ちゃんは子役時代の自身が写った画像を添付し「僕が子役の時出演していた僕らの勇気未満都市がＴｖｅｒで観れる時代がきました」と投稿。金ちゃんが出演した「僕らの勇気未満都市」（日本テレビ）は１９９７年に放送されたドラマ。堂本光・堂本剛が主演し、嵐結成前の相葉雅紀も出演している。当