体型カバーもおしゃれも、どちらも叶えたい。そんな40・50代におすすめしたいのが【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「チュニック」です。ふんわり広がるシルエットで、気になるお尻まわりを自然にカバーしながら、大人かわいい雰囲気を演出できそうなアイテム。手持ちのパンツと合わせて、こなれコーデを楽しんでみて。 レースが映える大人チュニック 【studio CLIP】「バテンレース