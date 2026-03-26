「民度が低い」「客層が悪い」。元・高級住宅街住みのママ友は、会うたびに今の街を見下す発言ばかり。そんな彼女を黙らせた、地元生まれママの「ある一言」とは？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 人情味があり物価も安い「ディープな下町」 子育てを機に、都内の「ディープな下町」と呼ばれるエリアに引っ越して数年。 人情味があり、物価も安く、何より小学校が近いこの街を、私はとても気に入ってい