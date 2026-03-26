【H&M】が展開するコレクションラインのひとつで、上質な素材やモードなデザインでファッションラバーの心をつかんでいる【H&M EDITION】。今回は、2026年4月2日（木）に発売される新作を、スタイリスト太田恵理さんがひと足先にチェック！ 【H&M】プレスルームには気になる新作がズラリ メインで展開されているファストファッションラインと比べると、よりおしゃれ感度が高く、大人モード