「会社レベルではできないことを、国家レベルでやりたい」かねてより業界内で囁かれていた男の野望が、いよいよ現実のものになろうとしている――。“一企業のカリスマ”から“国家戦略家”へ３月10日、巨大エンターテインメント企業のトップが下した決断に、K-POP界のみならず韓国の政財界にも衝撃が走った。『JYPエンターテインメント』の創業者であり、『TWICE』『Stray Kids』『NiziU』などを世に送り出した絶対的カリスマ・J.