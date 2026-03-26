2022年GPファイナル制覇の三原舞依今季限りでの現役引退を表明しているフィギュアスケート女子の三原舞依（シスメックス）が、在籍する甲南大学大学院の修士課程修了を報告。次なる進路も報告した。所属するシスメックスの公式インスタグラムに登場した三原。淡い青色の袴に身を包み、学位記と花束を持った写真とともに、「2026.03.25甲南大学大学院 修士課程を修了いたしました」と報告。キャリアの節目に際して、メッセージ