お笑いトリオ「森三中」の大島美幸とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」による音楽ユニット「ＭｙＭ」（マイムー）」が２６日、都内で「＃チョコジローとＭｙＭうちょ〜〜！？なコラボ楽曲発表イベント」に出席した。ビスケット菓子「サク山チョコ次郎」と３人によるコラボ楽曲「ＬＩＬＢＩＴ」をお披露目したＭｉｙｕｋｉ（大島）は「ちょこ次郎さんを食べたらホッとする。ちょっと仕事してちょっと休もうみたいなメッセージ