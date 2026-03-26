お笑いトリオ「森三中」の大島美幸とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」による音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が２６日、都内で「＃チョコジローとＭｙＭうちょ〜〜！？なコラボ楽曲発表イベント」に出席した。ビスケット菓子「サク山チョコ次郎」と３人によるコラボイベント。コラボのオファーが届いたときについてＭｉｙｕｋｉ（大島美幸）は「本当に好きで食べてたのでお話いただいてびっくりしました」と目を丸くした。