■第98回選抜高校野球大会第8日・第2試合2回戦東北 3ー6 英明（26日甲子園）東北（宮城）は英明（香川）に敗戦。2004年以来、22年ぶりの8強入りとはならなかった。英明は春夏通じて初のベスト8。次戦は大会9日目（27日）第4試合に三重（三重）と大阪桐蔭（大阪）の勝者と対戦する。初回、先発の和泉寛太（3年）が立ち上がりを攻められ、1点を失う。3回に主将の松本叶大（3年）の適時打で同点に追いつくも、4回に2本の適