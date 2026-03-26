能登半島地震で被災した石川県七尾市の「道の駅のとじま」が２０日、レストランを含めた全面的な営業を再開した。能登島の中央部にある道の駅のとじまは地震で柱が損傷し、天井が剥がれるなどの被害を受けた。復旧工事が完了した昨年１２月中旬、売店に限って営業を再開。能登牛のチーズハンバーグや能登豚のメンチカツなどが味わえるレストランの準備が整い、完全オープンにこぎつけた。この日は午前１０時半の開店を前に、