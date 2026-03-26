今シーズンのここまでの活躍によって、マイケル・オリーセは加入2年目にしてバイエルン・ミュンヘンで不動の地位を築こうとしている。オリーセは、先週末に行われたブンデスリーガ第27節ウニオン・ベルリン戦でも1ゴールを記録。これで今シーズンの個人成績は公式戦39試合出場で16ゴール27アシストとなり、その存在はハリー・ケインとともにバイエルンにとって必要不可欠なものとなっている。こうした活躍によって、オリーセは既に