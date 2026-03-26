女子チャンピオンズリーグ（WCL）の準々決勝1stレグ、バイエルンはオールド・トラッフォードで宮澤ひなた擁するマンチェスター・ユナイテッドと対戦。試合は2分にバイエルンが先制するも、24分にPKで追いつかれる。すると59分にバイエルン谷川萌々子が途中出場。71分にペルニレ・ハーダーへのスルーパスで勝ち越しゴールをアシストする。その後コーナーキックからのヘディング弾で同点に追いつかれたバイエルンだったが、84分に谷