スターフライヤーは、「STARFRIDAY」でタイムセールを3月27日から4月2日まで開催する。設定路線と片道最低運賃は、東京/羽田〜山口宇部・北九州線が10,500円。旅客施設使用料は別途必要となる。対象運賃は「STAR LIMITED」。搭乗期間は4月17日から6月30日まで。販売席数には制限がある。購入期限は予約当日で、払い戻しはできない。