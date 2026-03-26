沖縄県国頭漁業協同組合、フーディソン、高砂熱学工業、日本航空（JAL）、YKK、沖縄県漁業協同組合連合会、函館地域産業振興財団は、高鮮度輸送プロジェクトを2月27日から開始した。国頭漁協で水揚げした鮮魚を、産地での鮮度処理、シャーベット状の氷による急速冷却、防水性を高めた新梱包材と航空輸送を組み合わせて国内外へ届ける取り組み。品質は鮮度指標であるK値に基づき管理する。地方や離島の水産物を産地以外でも高鮮度の