見た目はF-22激似!? 韓国の悲願が生んだ最新戦闘機の全貌2026年3月25日、韓国が独自に開発した最新鋭戦闘機KF-21「ポラメ」の量産初号機が出荷されました。【F-22やF-35にはないよ！】複座型のKF-21 コックピットアップなどイッキ見（写真）韓国大統領府の公式Xには「25年という長い時間と、数え切れない人々の汗と努力が今日のこの瞬間を作った」と綴られており、長年の悲願であった国産戦闘機の実用化に対する強い誇りがうか