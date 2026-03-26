不要不急な救急車の利用を減らすため、長崎市内の3つの病院が7月から、軽症と判断された搬送患者から7700円を徴収する制度を導入することがわかりました。 長崎大学病院、日赤長崎原爆病院、長崎みなとメディカルセンターの長崎市内3つの基幹病院では現在、紹介状がない患者から追加料金を徴収していますが、救急搬送の患者は対象外となっています。 7月からは搬送後に風邪、打撲のみなど軽症と判断された場合、7700円を徴