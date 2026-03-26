24時間テレビの寄付金で購入された車いすが、諫早市の医療機関に贈られました。 車いすが贈呈されたのは、障害のある子どもの入院や通院を受け入れる、諫早市の「県立こども医療福祉センター」です。 贈られた「足こぎ車いすCOGY」は、少しの足の力で動かすことができ、自分で動かす喜びを感じられるということです。 （リハビリテーション科 琴岡 日砂代 専門幹） 「自分で移動できることは、自分が環