藤川監督が目指すリーグ連覇、日本一に向けどんなタクトをふるっていくのか（C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextリーグ連覇を狙う阪神では若虎の伸びしろにも注目が高まっている。3月25日に行われたファームリーグ西地区・オリックス戦（京セラドーム大阪）に「4番・右翼」で先発した、阪神育成の西純矢は初回一死一、二塁の好機にアンダーソン・エスピノーザの変化球をしっかり捉えて、右前へ運びこれでファーム7試合連続安打、