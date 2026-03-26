きさらぎ賞・Ｇ３を勝ったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、岩田望来騎手＝栗東・フリー＝との新コンビで皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。サンデーサラブレッドクラブが２６日、ホームページで発表した。同馬は前走で重賞初制覇を果たした後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、２０日に美浦トレセンへ帰厩した。２６日に３週前追い切りが