テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２６日、東京・渋谷の百貨店、西武渋谷店が９月末で閉店することを報じた。そごう・西武は２５日に「西武渋谷店」を今年９月に閉店すると発表。１９６８年にオープンした同店は約６０年の歴史に幕を下ろす。番組では約２０年前から渋谷の再開発を巡り、土地と建物を所有する地権者と協議を重ねてきたが、昨年８月に賃貸借契約を終了するという通