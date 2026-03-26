「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が25日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。“迷惑電話”について語った。この日は「ナイナイミュージックフェス」の後半戦。「ナイナイとやり残したこと」についてトークを展開した。MCの「ナインティナイン」岡村隆史は「あのちゃんとやり残したこと」として「お願いだから電話に出て欲しい」と懇願。昨年7月の放送でも同じ悩みを打ち明