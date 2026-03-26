◆センバツ第８日▽２回戦三重―大阪桐蔭（２６日・甲子園）１回戦で佐野日大に２―０と完封勝ちした三重は、大阪桐蔭と戦う。先発投手は初戦で登板しなかった背番号１の吉井海翔（３年）。試合前に取材対応した沖田展男監督は「普通の投手では打たれる。変則ピッチャーの遅い球で何とかしのいでほしい。緩急をうまく使って５回、ふた回りくらいは頑張ってほしい」と期待。「（相手を）１点か２点に抑えないと勝てない」と