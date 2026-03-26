俳優のリリー・フランキー（62）が25日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。自宅にあるラブドールを見た人気俳優の反応について語った。リリーは自宅にラブドールがあると言い、訪問者の反応について「一番完璧だったのは山Pなんですよ」と俳優の山下智久について切り出した。笑福亭鶴瓶は「山Pにそれ見せたらアカンて。あんな奇麗な顔」とツッコミを入れ、「本当に凄い素敵な人ですよ。実際にお会