Jリーグは26日、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア「QuizKnock」とコラボレーションを実施することを発表した。コラボレーションの概要については「QuizKnock」が制作したサッカーにまつわるクイズを楽しめるクイズラリーを、全国40クラブ以上のホームゲームにて実施し、クイズを通じてより多くの方にJリーグの魅力やクラブそれぞれの個性に触れてもらうことを目的としている。こ