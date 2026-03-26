昨年１２月に第１子出産を公表した、日本テレビの郡司恭子アナウンサーが２６日までにインスタグラムを更新し「白いデニムでおでかけ！」と書き出すと、青いトップスに白いデニムパンツを合わせたコーデを披露。「汚れは正直気になるけれどやっぱり潔く白は気持ちがシャンとしていつもよりちょっとだけ、所作が丁寧になる気がします」と思いをつづり、「と言いつつ、結局いま洗濯中笑」とオチをつけて投稿を締めた。この投