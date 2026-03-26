日本フェンシング協会と日本パラフェンシング協会は26日、東京都内で連携協定を結び、協定式と記者会見を開いた。この協定によりトレーニング環境の整備、強化活動の連携、医科学分析における連携を行い、両協会が持つ知見や資源を共有することで、選手の競技力強化と持続可能な組織基盤の構築を図るという。元々両協会の選手は19年に供用が始まった東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンター・イーストのフェンシング