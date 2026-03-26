ウクライナ軍は２５日、ロシア西部レニングラード州のウスチルガ港を無人機で攻撃したと発表した。バルト海に面する同港は露産原油の輸出拠点となっており、エネルギー価格が高騰する中、ロシアの石油輸出収入を抑え込む狙いとみられる。レニングラード州知事は２５日、無人機攻撃によりウスチルガ港で火災が発生したとＳＮＳに投稿した。ロイター通信によると、貯蔵設備が炎上し、原油の積み込み作業が停止したという。ウク