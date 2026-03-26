女優本田翼（33）が25日、都内で、「BURBERRY HER SAKURA JOURNEYポップアップオープニングイベント」に登壇した。実際に同商品を使用し「とても甘い中に華やかさと清潔感と、濃厚さが残るすてきな香りです」と笑顔を見せた。自身にとって香水とは「その人のまとう雰囲気、印象を決めるもの。香りで人のことを思い出すこともありますし、見た目では見えないけど、会った人をとりこにする」と魅力を語った。ポップアップのテー