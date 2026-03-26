落とし物を警察に届けた際、法律に基づき、拾得者は一定の額の「報労金」を受け取れる可能性があります。10万円が入った財布であれば「最大2万円のお礼がもらえる」と期待する人もいるでしょう。 しかし、たとえ高額な現金を届けても、条件によっては報労金を受け取れなかったり、持ち主とのトラブルに発展したりするケースもあるようです。トラブルを避け、自身の権利を正当に主張するためにも、遺失物法や民法に基づ