【PRO X SUPERLIGHT 2 SE：新色・マゼンタ】 3月26日 発売 参考価格：20,460円 ロジクールは、ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2 SE」の新色・マゼンタを本日3月26日に発売する。一部の取扱店にて限定販売され、価格はオープン。参考価格は20,460円。 本製品は、前モデル「PRO X SUPERLIGHT」のアップデート版。先行してブラックとホワイトが2025