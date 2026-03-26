春のセンバツ高校野球、岐阜の大垣日大は26日の2回戦で山梨学院と対戦しました。 センバツ優勝経験のある山梨学院との一戦。 1回、2年生・竹島黎乃選手が思い切って振り抜いた打球は、ライトポール直撃のホームラン。 幸先よく先制点を挙げます。 1対1で迎えた7回。 満塁のピンチでマウンドには2番手・太田光洋投手。 センターへのタイムリーを浴び、勝ち越しを許します。 9回。キャ