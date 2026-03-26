メ～テレ（名古屋テレビ） 車の後部座席でシートベルトを着用してもらうための啓発イベントが、愛知県刈谷市で26日に行われました。 刈谷ハイウェイオアシスで行われたイベントは、春休みに入り家族連れで出かける機会が増えることをふまえ、JAF(日本自動車連盟)の愛知支部が企画しました。 時速5kmでの衝突を体験できる車の座席に、家族連れがシートベルトを着用して座り、衝撃を疑似体験しました。