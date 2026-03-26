B‐Rサーティワンアイスクリームは、アイスクリームケーキ「31PÂTISSERIE(サーティワンパティスリー)」シリーズから、新商品「31チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」を2026年4月1日に発売する。【商品画像はこちら】「ラブポーションサーティワン」を使った新作アイスケーキ、ハート型菓子やロゴ入りのチョコレートプレートをトッピングした華やかな見た目に「31PÂTISSERIE」は、記念