ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は4月1日、「ミスドゴハン」の春夏メニューとして、パイ3種と涼風麺3種の計6品を発売する。販売期間は9月下旬までを予定している（順次販売終了）。「ミスドゴハン」は、朝食やランチ、おやつなど、シーンや気分に合わせて選べる食事系メニューシリーズ。今回の新作では、世界各地の料理をイメージしたパイと、柑橘を使用した涼やかな麺メニューを展開する。パイは、サクサクとした食感の生