【E233系7000番台 埼京線 開業40周年記念ラッピング 先頭車セット】 3月28日発売予定 価格：8,800円 KATOは鉄道模型「E233系7000番台 埼京線 開業40周年記念ラッピング 先頭車セット」を3月28日に発売する。価格は8,800円。 本商品は埼京線の40周年を記念し、E233系7000番台ハエ117編成を、開業時に運用されていた103系をモチーフに前頭部側面を黄緑6号(ウグイス色)にラ