【ビスマルク アンパックド・サプライズVer.】 受注期間：3月26日～5月20日 2027年3月 発売予定 価格：28,600円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ビスマルク アンパックド・サプライズVer.」を2027年3月に発売する。受注期間は5月20日まで。価格は28,600円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「ビスマル