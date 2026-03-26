【アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー】 3月26日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：22,000円 バンダイは、なりきり玩具「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月26日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は22,000円。 本商品は特撮テレビドラ