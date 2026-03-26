「妹達、原液をそのまま飲んでた」【話題になった投稿】「まさか！」驚きの投稿愛知県に生まれ、現在は母国バングラデシュに住んでいるというNoskaさん（@arvisnoskario01）。妹さんたちの食の好みに関する、驚きの事実を知ることになりました。この度、NoskaさんがX（旧Twitter）に投稿したのは、乳酸菌飲料の「カルピス」。1919年の発売以来、たくさんの人たちに愛されているロングヒット商品です。「カルピスウォーター」、「カ