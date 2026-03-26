2026年3月26日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、春の3時間スペシャル！九州の魅力を探る『大九州スペシャル』と、上京してきた県民たちの秘密に迫る『上京県民スペシャル』の二本立て。【写真】スタジオ試食会に登場した九州鶏グルメにゲストたちは大喜び！第一部は、九州の各県のチカラ関係や驚愕の九州カルチャーに迫る『大九州スペシャル 〜WE ARE THE KYUSHU〜』。九州と言えば福岡が注目