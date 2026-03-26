人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は『婦人公論』世代に似合う春アウターの着こなしについて。読者モデルの渡邉さん（60歳）は「春先におすすめのアウターが知りたい」とのことですが――。（撮影：中村彰男文：神素子ヘアメイク：木下優）【写真】大人が合わせるなら、スカートかワイドパンツで「きれいに