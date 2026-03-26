今季限りで引退するフィギュアスケート女子の三原舞依（26＝シスメックス）が25日、甲南大の卒業式に出席した。大学の経営学部で学び、その後は甲南大大学院の社会科学研究科に進学。修士課程を修了し「本当にこの日を迎えられてうれしい」と笑みを浮かべた。4月からは博士後期課程に進学する中で「まだまだお世話になるので。研究を進めていきたい」と意欲を口にした。アスリートの心理学などを研究し、主に「レジリエンス